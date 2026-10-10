Recolecta Soledad cinco toneladas de medicamento caduco

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La Dirección de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez, recolecta alrededor de cinco toneladas de medicamentos caducos cada seis meses, como parte de un programa permanente para evitar que estos productos contaminen los residuos domésticos y los sitios de disposición final.

Yazmín Lunar, titular de la dependencia municipal, llamó a la ciudadanía a no desechar los fármacos vencidos en los botes de basura, debido a que requieren un manejo especial para prevenir afectaciones ambientales.

La funcionaria destacó que la campaña ha tenido buena respuesta de la población, que acude a entregar los medicamentos que ya no utiliza o que han perdido su vigencia. Para garantizar su manejo adecuado, el Ayuntamiento mantiene un convenio con una empresa encargada de darles una disposición final correcta.

La recepción se realiza directamente en las oficinas de la Dirección de Ecología, donde las personas pueden llevar los medicamentos caducos para su recolección. Lunar adelantó que posteriormente se dará a conocer un programa para habilitar puntos de acopio en distintas colonias de Soledad,

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con el propósito de facilitar la entrega de estos productos.