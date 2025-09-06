Reconocerá la Canirac a restauranteros destacados

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) entregará por primera vez, los denominados Premios Dionisio, a la trayectoria o presencia destacada de restaurantes, trabajadores y operadores, a manera de incentivar la calidad de los platillos preparados, anunció el presidente local del organismo empresarial, Alejandro Espinosa Abaroa.

Los restauranteros serán reconocidos en evento público el jueves 16 de octubre en La Loma Club de Golf; se pretende evaluar con jueces externos, de manera que aporten una visión diferente y a distancia de los criterios para juzgar cuál es el mejor restaurante. Sólo en el caso de las franquicias de comida rápida, el reconocimiento dependerá de la votación del público.

Los premios a la excelencia gastronómica reconocerán a diferentes restaurantes en San Luis Potosí, porque hay algunos que incluso tienen una trayectoria mayor a los 85 años.

Dijo que viendo las estadísticas de que cinco de cada 10 restaurantes cierran en el primer año, y solo dos llegan al quinto año, cumplir más de 50 y es todo un mérito.

Agregó que la idea es reconocer a todos esos restaurantes y empresarios gastronómicos que han sobresalido. Los reconocimientos incluyen algunos destinados a las franquicias, a empresas socialmente responsables por las prácticas ecológicas, y a los cheffs y cocineros tradicionales de San Luis Potosí.

Anunció que el 24 de septiembre arrancará la incubadora gastronómica .Añadió que se busca profesionalizar los restaurantes en los aspectos financieros, de manera que los restauranteros tengan más tiempo de vida y hagan mejor negocio, sean más eficientes en sus operaciones y aprendan a capacitar a la gente, porque muchos de los restauranteros actuales son empíricos.