Cámaras de seguridad facilitan detenciones

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En lo que pareciera una actitud de cinismo por parte de los presuntos criminales, a través de las cámaras de reconocimiento facial existentes en algunas dependencias, el Gobierno del Estado, informó que ha logrado identificar y detener a objetivos criminales y personas con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Acciones de la autoridad

Al respecto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, expuso que, entre los arrestados, se encuentran acusados de violación, homicidio doloso y delitos contra la salud en sus diferentes modalidades.

Refirió que próximamente el gabinete de seguridad difundirá videos de los presuntos delincuentes ingresando a oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Guardia Civil Estatal (GCE) y otras dependencias estatales, a fin de gestionar diversa tramitología.

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"Han sido detenidos con los reconocimientos faciales. Entonces están funcionando muy bien, porque ya la base está cargada; tenemos cargada esa base de reconocimientos faciales de todas las personas que tienen problemas, no solamente en San Luis Potosí, sino en todo el país", expresó.

Detalles confirmados

Por separado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que, hasta el momento, con dicha tecnología se logró ubicar y detener a 40 personas señaladas de cometer diferentes ilícitos.