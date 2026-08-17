logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reducción de precampañas no afecta: JGTS

No impactará de forma negativa en las candidaturas: Srio. de Gobierno

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Reducción de precampañas no afecta: JGTS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Contrario a los planteamientos expuestos por diputados y partidos políticos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que la reforma electoral que disminuyó los tiempos de precampaña, no afecta el derecho de participación de las y los candidatos.

           El pasado 12 de agosto, el Poder Legislativo, aprobó reducir a 20 días la duración de las precampañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, al avalar con 13 votos a favor y 10 en contra una reforma a la Ley Electoral del Estado.

           Guadalupe Torres Sánchez defendió que no impactará de forma negativa en las candidaturas, por las "nuevas formas" que promueven los partidos políticos, es decir, anticipan algún tipo de ejercicio democrático.

          "Así es que, para nada merma o afecta circunstancia. Creemos firmemente que, por el contrario, pues se está en sintonía de lo que hoy busca la sociedad o una comunidad", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


          Consideró el secretario de Gobierno exagerada la propuesta de presupuesto del Instituto Nacional electoral (INE) para las próximas elecciones, tal como lo evaluó el Poder Ejecutivo Federal que solicita al organismo analizar a fondo tal planteamiento.

          "Esto te lo platico, porque tiene que ver de forma directa e inmediata con lo que se decidió. Hoy en día la sociedad en general, busca que los procesos electorales sean más cortos, no sean tan numerosos, ni tan costosos", remató Torres Sánchez.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo
        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SLP

        Rubén Pacheco

        La aplicación ofrece respuesta rápida y seguridad para usuarios y conductores en San Luis.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.
        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        SLP

        Rubén Pacheco

        El director de la CEA explicó que la entrega formal será al ayuntamiento para operar la infraestructura.

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos
        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez considera exagerado el presupuesto solicitado por el INE para elecciones.

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP
        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyecto en coordinación con IPICYT busca proteger reserva natural municipal.