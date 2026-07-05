Reducen empresas en SLP esquemas de capacitación

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El entorno industrial y las recientes modificaciones normativas han obligado a las empresas instaladas en la entidad, a replantear sus esquemas de capacitación, reduciendo la vigencia de sus planes de adiestramiento a periodos no mayores a seis meses para poder responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado, informó la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

La presidenta del organismo, Graciela Zendejas González, explicó que la aceleración tecnológica ha vuelto obsoleta la planeación anual en materia de formación laboral, lo que ha obligado a los departamentos de recursos humanos a mantener esquemas más flexibles y de monitoreo constante sobre las competencias que requiere el personal en cada área productiva.

De acuerdo con el balance de la asociación, las necesidades de las empresas en San Luis Potosí se están concentrando principalmente en dos vertientes: la especialización técnica, enfocada en mantenimiento industrial, sistemas de calidad y cumplimiento de normas de seguridad; y el desarrollo institucional, vinculado a programas de liderazgo y actualización en relaciones laborales.

Zendejas González señaló que el creciente interés por fortalecer las habilidades en el ámbito laboral responde directamente a la necesidad de las compañías de adaptarse a las reformas legales recientes en materia laboral, las cuales han modificado las condiciones de operación y los esquemas de cumplimiento dentro de los centros de trabajo.

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En este contexto, la dirigente destacó que la capacitación no sólo se ha convertido en una herramienta de competitividad, sino también en un mecanismo de estabilidad interna para las empresas, que buscan anticiparse a los cambios regulatorios y mantener la operación dentro de los nuevos marcos legales y productivos.