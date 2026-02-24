Registro Civil lucra con sus propios yerros

Durante 2025, el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí realizó 11 mil 669 enmiendas administrativas para corregir errores en actas de nacimiento, matrimonio y defunción emitidas por la propia institución. Cada trámite tuvo un costo de 744 pesos, lo que representó una recaudación aproximada de 8 millones 681 mil 736 pesos, pagados por los ciudadanos para rectificar documentos oficiales.

Registro Civil San Luis Potosí enmiendas administrativas 2025

Los datos, se obtuvieron mediante respuesta a una solicitud presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 241230226000022), en un oficio fechado el 11 de febrero.

Divididas en el año, las 11 mil 669 correcciones equivalen a un promedio de 972 al mes y alrededor de 32 al día incluyendo sábados y domingos. Para ciudadanos denunciantes, esa frecuencia de errores resulta preocupante y difícil de ignorar.

Dudas sobre errores y costos en el Registro Civil

Los quejosos sostienen que las equivocaciones se originan en el proceso de digitalización o captura que lleva a cabo la propia dirección del Registro Civil, pero el esquema obliga al titular del acta a cubrir el costo del trámite para poder corregirla.

En ese contexto, se preguntan qué mecanismo garantiza que las enmiendas respondan única y exclusivamente a errores genuinos y no a un sistema amañado que termina generando ingresos constantes y cuantiosos por rectificaciones.

Las enmiendas se aplican cuando un acta presenta datos incorrectos, omisiones o inconsistencias que impiden realizar trámites legales, escolares, laborales o patrimoniales. Sin el pago y la rectificación formal, el documento no puede utilizarse plenamente.

El Registro Civil del Estado es encabezado por Deysi Maribel López Sierra, bajo cuya gestión se reportaron las cifras correspondientes a 2025.

En la información oficial no se detalla cuántas de las correcciones derivaron de fallas institucionales ni si existe algún supuesto de exención cuando el error fue generado por la propia oficina registral.

La información fue remitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaría General del Estado, conforme a la legislación estatal en materia de acceso a la información pública.