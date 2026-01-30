logo pulso
MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Regresa temido Operativo Convoy a zona metropolitana

El operativo se aplicará en colonias con problemas de pandillerismo

Por Rubén Pacheco

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Ante el anuncio público de comenzar con la realización de operativos similares al denominado "Convoy", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que se realizarán los rondines de vigilancia en colonias de la zona metropolitana con problemas de pandillerismo y drogadicción, sin embargo, no se rapará a ninguna persona.

Aunque declaró recientemente y este jueves en el arranque del programa "Enchúlame la colonia" en la colonia Providencia, matizó que la advertencia de rapar a quienes tomen bebidas embriagantes o se droguen en la vía pública, solo de trata de una "metáfora".

Expuso que la presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en labores de seguridad y proximidad social municipal se oficializará a la brevedad, por ello se trabaja en sustentar las labores mediante el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Aclaró que, aunque las policías municipales son los responsables de tales obligaciones, el Gobierno del Estado actuará para colaborar en garantizar la seguridad pública de la población metropolitana. "Estará atendiendo colonias claves donde se junten pandilleros a tomar, a drogarse, a estar lastimando o dañando a las gentes que van pasando. Eso ya no se va a permitir en San Luis Potosí", adelantó el gobernador.

