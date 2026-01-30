Regresa temido Operativo Convoy a zona metropolitana
El operativo se aplicará en colonias con problemas de pandillerismo
Ante el anuncio público de comenzar con la realización de operativos similares al denominado "Convoy", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que se realizarán los rondines de vigilancia en colonias de la zona metropolitana con problemas de pandillerismo y drogadicción, sin embargo, no se rapará a ninguna persona.
Aunque declaró recientemente y este jueves en el arranque del programa "Enchúlame la colonia" en la colonia Providencia, matizó que la advertencia de rapar a quienes tomen bebidas embriagantes o se droguen en la vía pública, solo de trata de una "metáfora".
Expuso que la presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en labores de seguridad y proximidad social municipal se oficializará a la brevedad, por ello se trabaja en sustentar las labores mediante el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Aclaró que, aunque las policías municipales son los responsables de tales obligaciones, el Gobierno del Estado actuará para colaborar en garantizar la seguridad pública de la población metropolitana. "Estará atendiendo colonias claves donde se junten pandilleros a tomar, a drogarse, a estar lastimando o dañando a las gentes que van pasando. Eso ya no se va a permitir en San Luis Potosí", adelantó el gobernador.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Matiza Gallardo su operativo Convoy; "será legal y sin rapar"
Gobierno estatal actuará para colaborar en labores de seguridad con los municipios, precisó el gobernador
no te pierdas estas noticias
Viernes con tráfico cargado en zonas de la capital
Redacción
Flujo constante, pero aumenta la carga vehicular en el centro y oriente de SLP
Neblina y frío casi a cero en SLP
Redacción
Protección Civil alerta por mínimas de hasta 3 grados con el frente frío 32
"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible"
Ana Paula Vázquez
Sobre renuncia de Aranza Puente, Guajardo descartó crisis interna en el PAN