Renovará TEESLP cada 2 años su presidencia

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El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) podrá adelantar la elección de su presidencia y operar con un esquema de renovación cada dos años sin reelección inmediata, tras una reforma a su Ley Orgánica que también modifica el régimen de protección de su patrimonio y establece nuevas condiciones para su funcionamiento interno.

Los cambios ya se encuentran en vigor tras la publicación del Decreto 0573 en el Periódico Oficial del Estado, por lo que las disposiciones comenzaron a aplicarse de manera formal en la operación del órgano jurisdiccional, encargado de resolver controversias en materia electoral en la entidad.

Con la reforma al artículo 21, las magistradas y magistrados del Pleno deberán elegir entre ellos a quien ocupe la presidencia por un periodo de dos años. El nombramiento deberá realizarse dentro del mes previo a la conclusión del encargo de quien esté en funciones, lo que permite anticipar la transición y evitar periodos de incertidumbre en la conducción del Tribunal.

El ajuste normativo se cruza con el calendario actual del Pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP). En el caso de la magistrada presidenta Dennise Adriana Porras Guerrero, su encargo como magistrada concluye en octubre de 2026, tras cumplir el periodo de siete años para el que fue designada por el Senado en 2019, mientras que su periodo al frente de la presidencia finaliza en enero de 2027.

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En tanto, la integración restante del Pleno tiene una vigencia más amplia. María Carolina López Rodríguez y Sergio Iván García Badillo permanecerán en el cargo hasta abril de 2032, luego de haber sido designados por el Senado en abril de 2025 por un periodo constitucional de siete años. En paralelo, la reforma al artículo 7 establece que el patrimonio del Tribunal —integrado por bienes, activos y cuentas bancarias— no podrá ser embargado ni sujeto a medidas cautelares o de ejecución judicial o administrativa, lo que redefine el alcance legal de sus recursos.