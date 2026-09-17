logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas repara fugas en dos colonias de la capital

Una toma domiciliaria quedó pendiente de cambio de tubería

Por Redacción

Septiembre 17, 2026 07:45 a.m.
A
Interapas repara fugas en dos colonias de la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Personal de Interapas reparó dos fugas en redes de agua potable ubicadas en las colonias Valle Progreso y Unidad Ponciano Arriaga Tercera Sección, informó el organismo operador.

      La primera intervención se realizó en la calle Camino Viejo al Aguaje, en Valle Progreso, al sur de la capital. En ese punto fue reparada una fuga en una tubería de cuatro pulgadas.

      Durante los trabajos también fue detectada una fuga en una toma domiciliaria. El organismo indicó que proporcionó al usuario la información necesaria para solicitar el cambio de la tubería, por lo que esa intervención quedó sujeta a la realización del trámite correspondiente.

      La segunda reparación se efectuó en la calle Copenhague, en la Unidad Ponciano Arriaga Tercera Sección. La pérdida de agua se encontraba en una red de PVC de tres pulgadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Interapas aseguró que las reparaciones permitieron detener el desperdicio y mantener el funcionamiento de las redes en ambas zonas.

      Las fugas pueden reportarse mediante la línea Acuatel, en el número 444 123 64 00, o a través de las redes sociales del organismo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Interapas repara fugas en dos colonias de la capital
      Interapas repara fugas en dos colonias de la capital

      Interapas repara fugas en dos colonias de la capital

      SLP

      Redacción

      Una toma domiciliaria quedó pendiente de cambio de tubería

      Gallardo encabeza Grito de Independencia en Plaza de Armas
      Gallardo encabeza Grito de Independencia en Plaza de Armas

      Gallardo encabeza Grito de Independencia en Plaza de Armas

      SLP

      Pulso Online

      La ceremonia incluyó una verbena popular y la presentación del cantante Moy Bobadilla

      Avalan insumos menstruales gratuitos en penales de SLP
      Avalan insumos menstruales gratuitos en penales de SLP

      Avalan insumos menstruales gratuitos en penales de SLP

      SLP

      Pulso Online

      La entrega dependerá de la disponibilidad presupuestal y de convenios entre autoridades sanitarias y penitenciarias

      Congreso crea distintivo "Hecho en San Luis Potosí"
      Congreso crea distintivo "Hecho en San Luis Potosí"

      Congreso crea distintivo "Hecho en San Luis Potosí"

      SLP

      Pulso Online

      La reforma busca promover productos locales y fortalecer cadenas de comercialización en el estado