Interapas repara fugas en dos colonias de la capital

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Personal de Interapas reparó dos fugas en redes de agua potable ubicadas en las colonias Valle Progreso y Unidad Ponciano Arriaga Tercera Sección, informó el organismo operador.

La primera intervención se realizó en la calle Camino Viejo al Aguaje, en Valle Progreso, al sur de la capital. En ese punto fue reparada una fuga en una tubería de cuatro pulgadas.

Durante los trabajos también fue detectada una fuga en una toma domiciliaria. El organismo indicó que proporcionó al usuario la información necesaria para solicitar el cambio de la tubería, por lo que esa intervención quedó sujeta a la realización del trámite correspondiente.

La segunda reparación se efectuó en la calle Copenhague, en la Unidad Ponciano Arriaga Tercera Sección. La pérdida de agua se encontraba en una red de PVC de tres pulgadas.

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Interapas aseguró que las reparaciones permitieron detener el desperdicio y mantener el funcionamiento de las redes en ambas zonas.

Las fugas pueden reportarse mediante la línea Acuatel, en el número 444 123 64 00, o a través de las redes sociales del organismo.