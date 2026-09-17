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Confirman muerte de un hombre en la Cañada del Lobo

Protección Civil Municipal informó que la víctima tenía 32 años; fue localizada sin vida dentro del embalse

Por Redacción

Septiembre 17, 2026 07:42 a.m.
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Confirman muerte de un hombre en la Cañada del Lobo
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      La Dirección Municipal de Protección Civil confirmó la muerte de un hombre en la presa Cañada del Lobo, caso informado previamente con base en reportes preliminares.

      La dependencia precisó que la víctima tenía 32 años, no 29 como se indicó inicialmente. El hombre fue localizado sin signos vitales dentro del embalse, luego de un operativo realizado en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

      La movilización comenzó después de que familiares reportaron la desaparición del hombre. Según la información preliminar de Protección Civil, se encontraba acompañado de otras personas cuando ocurrió el incidente.

      Tras las labores de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo dentro de la presa. Autoridades ministeriales quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.

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      Protección Civil exhortó a la población a no ingresar en presas y otros cuerpos de agua que no estén habilitados para nadar o realizar actividades recreativas, debido a la profundidad, las corrientes y las condiciones irregulares del terreno.

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