Reporta Ssa 91 auxilios durante show de Don Omar en Fenapo

En redes sociales se compartieron imágenes de personas con desmayos por descompensaciones

Por Naomi Alfaro

Agosto 20, 2025 09:36 a.m.
Foto: Fenapo

Foto: Fenapo

El concierto de Don Omar de este martes en el Foro de la Fenapo 2025, dejó un saldo de 91 auxilios para asistentes, por distintas causas. 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud (Ssa) en el Estado, en el puesto de auxilio en zona de centros nocturnos (antros), se llevaron a cabo 7 auxilios y en el consultorio médico ubicado atrás del Foro, se dieron 84 atenciones.

Miles de personas asistieron al show de puertorriqueño de ayer y en redes sociales se compartieron imágenes, principalmente, de personas que sufrieron desmayos por descompensaciones, luego de una larga espera en las filas para el evento.

