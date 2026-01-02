logo pulso
Reportan primera falla en suministro de El Realito en 2026

El Interapas informó que puso en marcha su protocolo de atención en la zona afectada

Por Redacción

Enero 02, 2026 11:08 a.m.
A
Reportan primera falla en suministro de El Realito en 2026

La mañana de este viernes dejó de llegar agua proveniente de "El Realito" a los tanques de distribución de Interapas, por lo que el organismo operador informó que puso en marcha su protocolo de atención en la zona afectada.

Ante esta situación, se activaron los pozos de reserva para mitigar el impacto en las colonias que dependen de este sistema y atender de manera prioritaria las necesidades de los habitantes. 

La última suspensión del acueducto se presentó el 23 de octubre de 2025, sumando en total 14 fallas el año pasado.

El Interapas invitó a los usuarios a mantenerse informados través de los canales oficiales del organismo o en la línea de Acuatel 444 123 6400.

Verifican que agua de El Realito cumpla con la NOM

Se aseguran de que el líquido que se distribuye en la Zona Metropolitana, cumpla con los criterios de calidad

