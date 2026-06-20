Reprueba JGTS invitación del alcalde "buena onda"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Fue incorrecto el actuar de Rafael Olvera Torres, alcalde del ayuntamiento de El Naranjo, al conminar a padres de familias acudir a un evento donde habría "chicas buena onda", señaló José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Criticó lo anterior después que el presidente municipal invitó, a través de sus redes sociales, a los papás de este municipio a un evento organizado para ellos con la participación de las citadas mujeres.

El funcionario estatal subrayó que el llamado del edil jurídicamente no implica la comisión de un acto delictivo, sin embargo, en el ámbito moral "sí", porque desde el estado no puede caber un exhorto en tales condiciones.

Enfatizó el funcionario estatal que las autoridades de los diferentes niveles deben ser responsables en todos los sentidos, porque terminan "siendo un espejo de la sociedad (...) no podemos permitir que ese ejemplo nazca desde una autoridad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el segundo caso reciente de casos controversiales con ediles, urgió a las y los presidentes municipales a gobernar con responsabilidad y atender sus obligaciones legales, porque cualquier acción ajena a ello

no tiene cabida en la administración gubernamental.

"Evidentemente es incorrecto que una autoridad con esa condición haga un llamado y una invitación en esos términos. Eso no puede realizarse, porque al final del día él está ahí, primero, por un voto popular; y segundo, administra recursos públicos", remató Torres Sánchez.