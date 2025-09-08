Reprueban a San Luis en movilidad

El estado de San Luis Potosí obtuvo calificación reprobatoria de 5.09 puntos en el informe de Evaluación de Leyes de Movilidad 2025 elaborado por la organización Céntrico en conjunto con Alianza Mundial para la Seguridad Vial y Global Health Advocacy Incubator (GHAI).

La Evaluación de Leyes de Movilidad 2025 mide, de forma pública y replicable, qué tan cerca están las 32 entidades federativas de garantizar el derecho a la movilidad y de armonizar su marco jurídico con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).

Según este informe, el estado de San Luis Potosí obtuvo un total de 5.09 puntos de 10 posibles, lo que lo ubica en un nivel medio, con avances relevantes, pero con huecos que todavía limitan su implementación.

De forma específica, el informe destaca tres apartados con las principales carencias en materia de movilidad para la entidad potosina, el primero son los mecanismos fiscales y de financiamiento con apenas 1.2 puntos de calificación al registrar fuertes áreas de oportunidad en los programas presupuestales de movilidad así como en los criterios, instrumentos fiscales y evaluación de proyectos.

Asimismo, se registró una calificación de apenas 1.7 puntos en los registros de movilidad y seguridad vial, sistema de información y seguimiento, así como datos abiertos.

La entidad registró una calificación de 2.5 puntos en el apartado de la gestión de la demanda, pues hay bajos puntajes en el reconocimiento de costos ambientales y sociales, en la función social de las calles y el suelo, en programas de control y restricción de vehículos así como en zonas de tránsito controlado, control de estacionamiento en vía pública y predios, en la movilidad empresarial e institucional y en el impacto de movilidad y seguridad vial.