Reprueban a Sara Rocha y Héctor Serrano Cortés

Congreso Calificado dio a conocer su Cuarta Evaluación Trimestral, reconociendo la voluntad de la LXIV Legislatura de atender el llamado y publicar los datos que le obliga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reporta que de 27 legisladores, solo dos diputadas aprobaron.

La totalidad de los representantes populares publicaron su declaración patrimonial, fiscal y de interés, 18 comisiones permanentes publicaron las actas de sus sesiones. De 329 iniciativas presentadas en 12 meses, 179 están pendientes, lo que resulta en una eficacia legislativa de 46%.

Reporta la evaluación que en el último trimestre se aprobó la primera nueva legislación de la Legislatura: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Congreso Calificado decidió no descontar puntos por iniciativas caducas, para insistir en la necesidad de que los presidentes de Comisión cuiden el estatus parlamentario de las propuestas de las y los propios congresistas locales.

Los legisladores con mejor rendimiento fueron Jessica Gabriela Torres López, de Morena con 9.29 puntos; Dulcelina Sánchez de Lira, del PVEM con 6.44 puntos y Luis Felipe Castro Barrón también del PVEM con 5.55 puntos.

Los peores son: Héctor Serrano Cortés del PVEM con 0.00 puntos; Sara Rocha Medina, del PRI con -0.11 puntos y Crisógono Pérez López, del PANAL con -0.40 puntos.

El diputado con más iniciativas presentadas es Marco Gama (MC), quien sumó 17. La diputada con más iniciativas aprobadas es Martha Patricia Aradillas (PVEM) con 6.