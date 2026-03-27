Requiere Fundadores arreglo estructural: EG
El arbolado tendrá que esperar, señala el presidente municipal
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, dejó en claro que cualquier proyecto de arbolado en la Plaza de los Fundadores deberá esperar, pues la prioridad inmediata es la regeneración del estacionamiento subterráneo, cuya condición actual requiere intervención estructural.
Proyecto de arbolado en Plaza de los Fundadores
Luego de que el director de Servicios Municipales planteara la posibilidad de incorporar más árboles en este punto, el edil respaldó la iniciativa, pero subrayó que primero se debe garantizar la estabilidad y rehabilitación del estacionamiento que se encuentra bajo la plaza.
"Queremos regresar a más arbolado urbano; es un proyecto serio", expresó, aunque puntualizó que antes se debe atender el estacionamiento, ya que actualmente presenta condiciones que obligan a realizar apuntalamientos, lo cual evidencia la necesidad de mantenimiento mayor.
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Diálogo con Gobierno del Estado para rehabilitación
En ese sentido, Galindo adelantó que ya existe diálogo para impulsar un proyecto conjunto con el Gobierno del Estado, para intervenir el estacionamiento y dejarlo en condiciones óptimas.
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