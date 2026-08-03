Requieren bomberos más equipo especial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Cuerpo de Bomberos Metropolitano necesita adquirir materiales para combatir incendios en baterías de litio polímero, justo las que usan los pequeños vehículos de última generación que circulan por las calles, tales como scooters, motos eléctricas y automóviles, pero requiere dinero para la adquisición de los insumos, informó el presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, Eduardo Moreno Vellido.

Hasta ahora no hay testimonio de que alguien cuente con los materiales suficientes para trabajar con los vehículos eléctricos que sufren un incendio originado en dispositivos de esa naturaleza y la única alternativa es generar acciones de prevención para que curiosos o personas en riesgo no invadan el espacio donde ocurre el incidente, mientras se consume el vehículo, a manera que queden fuera de peligro de la zona en la que ocurre un percance de esa naturaleza.

Recordó que el tipo de materiales de los que están elaboradas las baterías, genera condiciones para que sea necesario el uso de materiales especiales de alto costo, que no se encuentran a la mano con facilidad y que a la larga pueden salvar la integridad de los vehículos antes de que se consuman.

Informó que hay una situación con las baterías de litio que es un material potencialmente peligroso y todavía hasta donde se tiene entendido al día de hoy no se encuentra a la mano el químico exacto para poder apagar cuando se prende una batería o un vehículo con una batería de litio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que en caso de un incidente, se tiene que contener ese vehículo siniestrado y esperar a que se consuma en su totalidad toda esa capacitación evidentemente la tienen los bomberos, así como el manejo de los residuos peligrosos u otro tipo de incendios.

Llamó a la generosidad de quienes puedan aportar los insumos o en su caso la ayuda para la adquisición de los productos que los bomberos puedan tener a la mano de manera permanente para trabajar con los vehículos siniestrados, sin necesidad de esperar a que los consuma el fuego por falta de materiales.