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Responsabilidades sobre el agua, no son claras: iniciativa

Piden que se actualice cada año la información

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Responsabilidades sobre el agua, no son claras: iniciativa
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      La falta de claridad sobre qué autoridad u organismo debe responder por el agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en cada zona de San Luis Potosí, podría obligar a los prestadores del servicio a hacer públicos sus límites de responsabilidad. Una iniciativa plantea que municipios, organismos operadores y otros prestadores actualicen cada año esa información y especifiquen el territorio que tienen a su cargo.

      La propuesta parte de que en el estado conviven distintos esquemas de prestación de estos servicios, incluidos municipios, organismos operadores e intermunicipales, lo que puede generar incertidumbre sobre los límites territoriales, especialmente en zonas colindantes o donde concurren varios prestadores. Para estos casos, se plantea que los involucrados coordinen la definición y actualización de sus respectivas jurisdicciones.

      Si persisten dudas o traslapes entre las áreas de responsabilidad, los prestadores podrían solicitar la intervención de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para facilitar la coordinación. La reforma al artículo 76 de la Ley de Aguas también establecería una actualización mínima anual de la información relativa a jurisdicción territorial y cobertura.

      La iniciativa contempla además adicionar el artículo 142 BIS a la Ley Orgánica del Municipio Libre para que ayuntamientos, organismos paramunicipales e intermunicipales y los concesionarios que correspondan delimiten y publiquen su jurisdicción mediante polígonos georreferenciados.

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