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Informales, hasta 70% de restaurantes

La Canirac ofrece capacitación para que sobrevivan

Por Martín Rodríguez

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Informales, hasta 70% de restaurantes
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      Siete de cada diez restaurantes en México son informales y muy pocos tienen posibilidades de sobrevivir si no trabajan con un sistema ordenado, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinosa Abaroa.

      Graduación de incubadoras impulsa nuevos restauranteros en San Luis Potosí

      Este miércoles, la Canirac graduó a su segunda generación de incubadoras de empresas, un curso de tres meses impartido por especialistas en gastronomía, administración y en la apertura de negocios, tanto de expertos en restaurantes como de Nacional Financiera, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El organismo empresarial entregó reconocimientos de graduación a 20 restauranteros nuevos.

      Retos y estrategias para la supervivencia de restaurantes en México

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      Espinosa Abaroa advirtió que los restaurantes se tienen que reinventar, porque ya no se puede pensar como en los tiempos previos a la pandemia ya que el contexto está cambiando de manera acelerada. "Hay inflación y a nivel planetario los insumos van subiendo de precio y meten en aprietos a los restauranteros", puntualizó.

      Dijo que con una buena estrategias puede garantizar la supervivencia en los restaurantes y aseguró que hace votos para que todas aquellas empresas que han incubado en San Luis, duren más de 50 años.

      Por lo general, lo que suele fallar en la supervivencia es el tema de los números necesarios para mantener el equilibrio entre los costos y gastos fijos y el manejo de personal, pero también en ocasiones, cuando se decide emprender la apertura de un negocio no se conoce nada de él y por lo tanto no se puede tener un control.

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