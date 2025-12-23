logo pulso
Restaurantes y bares operarán en horario normal

Por Leonel Mora

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
Restaurantes y bares operarán en horario normal

Hasta este lunes 22, la Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez, no había recibido solicitud alguna de ampliación de horarios por parte de administradores de bares, cervecerías y restaurantes.

La titular de la dependencia, Patricia Cuevas Ovalle, dijo que los tiempos de operación se mantienen iguales: De 10:00 de la mañana a 1:00 de la mañana del día siguiente, aunque hay establecimientos que tienen acuerdos adicionales con la Dirección de Gobernación del Estado que les permiten cerrar, incluso, hasta las 3:00 de la mañana. 

Sin embargo, la funcionaria dijo que entre este martes 23 y el día de mañana, 24, todavía podría suceder que algún empresario se acerque a la Dirección a solicitar, de último momento, una ampliación de horario.

En otro tema, Cuevas Ovalle comentó que las tres ferias del Juguete han operado sin incidentes y conforme al plan establecido. "Nos ha ido muy bien, sólo que había personas que estaban acostumbradas a otro modo de trabajar e inclusive no pagaban por su espacio, pero ahora es diferente", expresó.

La directora dijo que entre las tres ferias autorizadas, una en el centro de la cabecera municipal, otra en la avenida Jesús Yurén y otra en el fraccionamiento La Sierra, se otorgaron permisos de venta para alrededor de 500 comerciantes. La primera de ellas funcionará hasta el 31 de diciembre y las otras dos, únicamente hasta mañana, día 24.

