logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan males psicológicos entre alumnos de la UASLP

Aplicaron pruebas aleatorias entre los estudiantes

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan males psicológicos entre alumnos de la UASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Síntomas depresivos, ansiedad y dificultades para encontrar apoyo son algunas de las alertas detectadas entre las personas que participaron en el Diagnóstico de Salud Mental 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Entre las 3 mil 420 personas que respondieron voluntariamente, el 17.9% presentó indicadores de riesgo de autolesión, de acuerdo con los primeros resultados de la evaluación.

      Resultados del diagnóstico salud mental en UASLP

      El diagnóstico encontró que el 50.8% de las personas participantes presentó síntomas depresivos de intensidad moderada o mayor; el 34.2%, síntomas de ansiedad moderados o graves, y el 42.1%, signos compatibles con estrés postraumático. Además, el 23.9% manifestó no contar con una persona en quien confíe plenamente, mientras que el 47% reportó que su entorno familiar presenta áreas de oportunidad.

      Estrategias y barreras para el apoyo en salud mental

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las dificultades para pedir ayuda también surgieron en más de diez encuentros realizados durante septiembre con estudiantes, docentes, especialistas y directivos de las facultades. Entre las barreras identificadas están el miedo, la desconfianza y el desconocimiento de los servicios disponibles, además de necesidades de capacitación y coordinación para mejorar el acompañamiento.

      Como parte de las propuestas, la universidad planteó la estrategia «¿Qué hago?», dirigida a orientar a estudiantes, docentes y personal universitario sobre cómo actuar ante una situación de riesgo, a quién acudir y cómo solicitar ayuda. La institución informó que las personas cuyas puntuaciones requerían una valoración especializada recibieron una invitación para acudir con profesionales de salud mental.

      El diagnóstico fue coordinado por Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, director de la Facultad de Psicología, con la participación de especialistas de esa entidad académica y de la Facultad de Medicina. La UASLP precisó que los resultados provienen de instrumentos de tamizaje, por lo que no constituyen diagnósticos clínicos ni pueden generalizarse a toda la población universitaria. El informe completo se publicará la próxima semana y la plataforma de evaluación continúa abierta a la comunidad universitaria.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío
        Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

        Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

        SLP

        Pulso Online

        La Secretaría de Seguridad informó que los detenidos usaban una camioneta para depositar maleza y muebles.

        Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió
        Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió

        Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Apenas el viernes solicitó el apoyo de la Policía Vial para la seguridad en el recorrido

        Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
        Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

        Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

        SLP

        Pulso Online

        Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado

        UASLP impulsa marco para uso responsable de IA
        UASLP impulsa marco para uso responsable de IA

        UASLP impulsa marco para uso responsable de IA

        SLP

        PULSO

        Más del 60% de estudiantes y docentes usan IA generativa, señala encuesta nacional.