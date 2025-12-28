logo pulso
Retienen en EUA a migrantes potosinos

Policía de Texas aprovecha parada en Brownsville para revisión sorpresa; autoridades locales colaboran con caravana

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Retienen en EUA a migrantes potosinos

Migrantes potosinos que participaban la quinta caravana supervisada por autoridades estatales y de algunos municipios fueron detenidos antes de ingresar a México por el paso fronterizo entre Bronswille, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, informó ayer el diario Milenio.

En una nota publicada ayer por ese medio se consignó que unos 400 migrantes que se organizaron para viajar en una caravana en la que dependencias estatales y de algunos municipios, colaboraron para garantizar un regreso seguro a sus comunidades.

Los participantes portaban distintivos que los identificaban como miembros de esa caravana. Al intentar el cruce, fueron recibidos por integrantes de la policía estatal de Texas, que colabora con los operativos anti inmigratorios que realiza el gobierno de Donald Trump, centrado en la búsqueda de personas sin documentos para deportarlas.

De acuerdo con la información, en la revisión documental que los agentes texanos realizaron a los integrantes de la caravana, un número indeterminado de ellos fue retenido por no contar con los permisos necesarios.

Los migrantes participaban en la quinta caravana que, de acuerdo a datos del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), se dirigía a al menos 13 municipios de la entidad potosina. Además, participarían migrantes de otras entidades.

