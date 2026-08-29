Retiran diario, hasta 200 apartados de estacionamiento

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Durante los días de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, retiró diariamente entre 150 y 200 objetos que eran colocados en la vía pública para apartar espacios de estacionamiento en los alrededores del recinto ferial.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que esta práctica se ha convertido en una constante durante cada edición de la feria, ya que personas que habitan o trabajan cerca del lugar utilizan diversos artículos para reservar cajones y posteriormente obtener algún beneficio económico.

Explicó que entre los objetos retirados se encontraban botes, piedras, tinas y otros materiales colocados sobre la vía pública para impedir que los automovilistas estacionaran sus vehículos. Indicó que el retiro se realizó de manera cotidiana como parte de los operativos implementados por la autoridad municipal.