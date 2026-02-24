Revelan anomalías en revisión de escena del Rich

Fotografías de la inspección de la Coordinación de Protección Civil del Estado y personal de la Fiscalía General del Estado al sitio donde ocurrió el accidente mortal de jóvenes que acudían al negocio conocido como Rich, ponen en evidencia que acudieron a una revisión sin orden de diligencia, a 19 días de ocurrido el accidente, y pasando por el lugar como si no hubiera evidencias que resguardar.

Denuncias de irregularidades en la investigación

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, dijo sospechar de algo que no está dirigiendo la investigación de manera correcta, porque ni siquiera hay registro de esa visita o en su caso fueron borradas las evidencias.

El inconforme reveló que entabló un diálogo con la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, con respecto a diversas irregularidades que incluyen esa visita que no está documentada con oficios ni papelería oficial, sino únicamente como una presencia que incluso se desenvuelve en la zona donde ocurrió el percance, pero sin registro de ningún elemento para recabar datos oficiales.

Cronología y detalles de la visita oficial

El registro gráfico de esa visita de personal de Protección Civil y de la propia FGE data del medio día del 26 de junio del 2024.

Según lo que aparece en la serie de registros fotográficos, se presentó personal de Protección Civil del Estado en plaza Alttus, cita Ramón Infante, "por indicaciones de Mauricio Ordaz", a limpiar áreas la explanada de la misma. Describe que entre los presentes se encuentra un elemento de la FGE que en ese instante vestía camisa negra.

De la actuación de los elementos, Ramón Infante explica que revisó el expediente y no aparece esa diligencia como tal, o de hecho si hubiera registros, fueron borrados. "Eso me llama mucho la atención".

El entrevistado pidió que se revisen estos hechos y se cite al titular de Protección Civil para aclarar el actuar de esta dependencia estatal en una diligencia que no obra en registros oficiales.