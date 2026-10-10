Revisa CEDH juzgado cívico de Soledad de G.S

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La revisión de los procedimientos para registrar, certificar médicamente y resguardar a personas detenidas por faltas administrativas, formó parte de la visita que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al juzgado cívico de Soledad de Graciano Sánchez, informó el comandante de la Guardia Civil Municipal (GCM), Víctor Aristarco Serna Piña.

El comisario explicó que personal de la Tercera Visitaduría, encabezado por Cintia Selene Piña, recorrió las instalaciones del centro de internamiento momentáneo para conocer los protocolos que se aplican desde el ingreso de una persona, hasta su permanencia en las áreas de detención.

Entre los procedimientos revisados estuvieron el registro biométrico mediante Plataforma México, el registro de pertenencias y la certificación médica de las personas detenidas. También inspeccionaron los espacios destinados a menores de edad, mujeres y hombres, así como los departamentos encargados de documentar los ingresos.

Serna Piña señaló que la visita incluyó la Unidad de Género, donde el personal de la comisión se entrevistó con la comandante responsable, además de psicólogas y trabajadoras sociales que intervienen en la atención y canalización de menores y personas que requieren algún tipo de apoyo.

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