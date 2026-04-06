Revisan en SLP proceso de elección judicial de 2025
Mesas de trabajo buscan ajustes a la ley electoral en SLP
La Secretaría General de Gobierno (SGG) participa en mesas de trabajo convocadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para analizar el proceso de elección judicial realizado en 2025 en San Luis Potosí.
De acuerdo con la dependencia estatal, en estos encuentros también interviene la Comisión Temporal de Observaciones a la Ley Electoral, con el objetivo de identificar retos y áreas de oportunidad dentro del marco jurídico vigente.
Según lo informado, la participación de autoridades estatales busca fortalecer la coordinación entre instituciones involucradas en la organización de los procesos electorales, así como contribuir al análisis técnico de la normativa aplicable.
La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, señaló que el trabajo conjunto tiene como finalidad mejorar los procedimientos y establecer reglas más claras para futuros ejercicios electorales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al menos 6 meses tardarán adecuaciones a la Ley Electoral
La prórroga permitirá incorporar observaciones del Poder Ejecutivo y otras iniciativas locales mientras se espera la reforma federal.
no te pierdas estas noticias
Revisan en SLP proceso de elección judicial de 2025
Pulso Online
Mesas de trabajo buscan ajustes a la ley electoral en SLP
Reportan saldo blanco en Semana Santa en San Luis Potosí
Rubén Pacheco
Mauricio Ordaz Flores destacó la llegada de más de 2 millones de visitantes y la coordinación entre autoridades
Frente frío 43 baja temperaturas y deja lluvias en SLP
Redacción
Protección Civil prevé ambiente fresco y lluvias en sierras; la zona Centro tendrá 22° de máxima y 11° de mínima