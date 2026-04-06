Revisan en SLP proceso de elección judicial de 2025

La Secretaría General de Gobierno (SGG) participa en mesas de trabajo convocadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para analizar el proceso de elección judicial realizado en 2025 en San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia estatal, en estos encuentros también interviene la Comisión Temporal de Observaciones a la Ley Electoral, con el objetivo de identificar retos y áreas de oportunidad dentro del marco jurídico vigente.

Según lo informado, la participación de autoridades estatales busca fortalecer la coordinación entre instituciones involucradas en la organización de los procesos electorales, así como contribuir al análisis técnico de la normativa aplicable.

La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, señaló que el trabajo conjunto tiene como finalidad mejorar los procedimientos y establecer reglas más claras para futuros ejercicios electorales.

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