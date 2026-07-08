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Revisan permisos solicitados por Pemex en la Huasteca

Serían para manejo de explosivos en municipios sin consulta previa, dice diputada

Por Ana Paula Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Revisan permisos solicitados por Pemex en la Huasteca
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      La falta de información oficial sobre las gestiones atribuidas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) para realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la Huasteca potosina mantiene la incertidumbre sobre un posible avance del fracking en la región. 

      La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, confirmó que hasta el momento no existe certeza de que el Gobierno Federal haya autorizado esos trabajos, por lo que ya revisa los oficios que originaron la alerta.

      La legisladora de Morena explicó que apenas recibió la documentación y que analizará a detalle su contenido antes de emitir una postura definitiva. Señaló que también buscará reunirse con las comunidades involucradas para conocer directamente sus inquietudes y advirtió que, de confirmarse alguna acción relacionada con este tipo de proyectos, intervendrá para evitar que avancen. "No aprobamos que se haga alguna situación como la que se está manifestando en dichos oficios", expresó.

      García Martínez indicó que, además de revisar los documentos, investiga si existe algún pronunciamiento oficial de la Federación sobre estas gestiones. Precisó la diputada que, hasta donde tiene conocimiento, el plan estratégico de PEMEX contempla trabajos en zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, pero afirmó que no cuenta con información clara y concreta que confirme actividades de exploración en la Huasteca potosina.

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      Como parte del seguimiento al tema, la diputada informó que el próximo 19 de julio participará en el sexto foro contra el fracking en la Huasteca potosina, donde sostendrá un encuentro con habitantes de la región para conocer con mayor profundidad el alcance de los oficios y la preocupación que han generado entre las comunidades indígenas.

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