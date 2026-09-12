logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

RGC y Sara retrasan el informe del STJE

El PJ reportó más de 11 mil sentencias en el primer año

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
RGC y Sara retrasan el informe del STJE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por culpa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y Ma. Sara Rocha Medina, diputada presidenta del Poder Legislativo, la presentación del Primer Informe de Labores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) se retrasó casi dos horas.

      La divulgación del reporte en sesión extraordinaria del Pleno del STJE, encabezada por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, estaba previsto que iniciara a las 13:00 horas.

      Sin embargo, derivado del retraso de Gallardo Cardona y Rocha Medina el evento inició alrededor de las 14:45 horas, inclusive varios de los invitados que llegaron con antelación optaron por retirarse.

      Ante la salida de los asistentes, personal del Poder Judicial del Estado tuvo que "rellenar" los espacios con personas sentadas en el loby de la sala de plenos, a fin de evitar que observaran huecos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según el reporte del STJE, en el primer año de actividades bajo el nuevo modelo de magistrados y jueces electos por voto popular, el órgano jurisdiccional dictó 11 mil 098 sentencias; 3 mil 332 audiencias con niñas, niños y adolescentes; 39 mil 474 diligencias actuariales.

      Así como, 8 mil 067 emplazamientos; 94 mil notificaciones; 505 convenios; 13 mil 714 audiencias; 232 mil 043 promociones acordadas; y 16 mil 394 nuevos procedimientos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.