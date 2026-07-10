Rita Ozalia prodría encabezar ruta de Morena frente al 2027
Cuauhtli Badillo afirmó que la dirigente estatal será medida pese a no haberse inscrito en el proceso interno.
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Rita Ozalia Rodríguez Velázquez será medida por Morena para definir a quien encabezará la ruta del partido rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, pese a que no se inscribió en el proceso interno para coordinar los trabajos del partido, aseguró el diputado local, Cuauhtli Badillo Moreno.
El legislador afirmó que la Comisión Nacional de Elecciones puede incorporar perfiles que considere competitivos y sostuvo que la dirigente estatal "tiene que estar sí o sí" en la encuesta.
Badillo Moreno señaló que Rodríguez Velázquez es, desde su perspectiva, el perfil femenino más fuerte de Morena en San Luis Potosí y anticipó que será considerada en la medición que realizará la dirigencia nacional. Incluso, dijo no tener duda de que podría obtener un resultado favorable que le permita encabezar la coordinación y posteriormente buscar la candidatura del partido a la gubernatura en 2027.
El diputado explicó que actualmente Morena desarrolla su proceso interno para definir coordinaciones en 17 entidades y que será mediante encuestas como se determine a las personas que encabezarán esa etapa. Indicó que los resultados finales se darán a conocer el próximo 31 de diciembre, fecha en la que se informará quiénes fueron seleccionados en cada estado.
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Ante la pregunta de si la participación de la actual presidenta estatal del partido, sin haberse registrado, representa una contradicción con la convocatoria, Badillo rechazó esa posibilidad. Argumentó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad de incluir a personas que no hayan participado en el registro inicial cuando considere que cuentan con respaldo y competitividad.
El legislador añadió que en San Luis Potosí serán considerados tanto los perfiles que se registraron por Morena como los del Partido del Trabajo, aunque cada fuerza política continuará con sus propios procesos. Reiteró que será la encuesta el mecanismo que definirá quién quedará al frente de la coordinación y que, a su juicio, Rita Ozalia Rodríguez llegará con ventaja por el respaldo que tiene dentro del partido.
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