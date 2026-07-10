La UASLP aún no recupera predio Santa Fe

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A más de un año de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) solicitó a Distribuidora VEM S.A. de C.V. la devolución del predio vinculado al proyecto Distrito Santa Fe, la institución aún no recupera la posesión del terreno.

UASLP mantiene litigio para recuperar predio Distrito Santa Fe

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UASLP, informó que el litigio mercantil promovido por la Universidad continúa en una etapa primaria ante un juzgado federal, debido a que se encuentran pendientes de resolución diversos incidentes planteados por las partes.

"El estatus legal es que se encuentra en una etapa primaria, se están resolviendo los incidentes planteados por las partes", señaló la funcionaria.

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Estado actual del proceso judicial y posesión del terreno

Precisó que no existe un plazo definido para la conclusión del juicio, pues el avance del procedimiento depende de las etapas procesales que se abran y de la carga de trabajo del juzgado.

Navarro Sánchez indicó que la UASLP ya pidió a la autoridad judicial resolver los incidentes pendientes para que el proceso pueda avanzar. Sin embargo, reconoció que el terreno continúa bajo posesión de Fabián Espinosa, accionista y apoderado legal de VEMSA.

"Con relación al estatus legal del terreno, el terreno se encuentra en posesión de Fabián; hemos incluso solicitado también a la autoridad se pueda hacer entrega de dicha posesión", declaró.

El caso tiene como antecedente la solicitud enviada por la propia UASLP en abril de 2025 para terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento del predio de 46 mil metros cuadrados, luego de considerar que VEMSA incumplió las condiciones pactadas al modificar la naturaleza del proyecto.