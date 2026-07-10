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SEGE asegura cumplimiento de planes de estudio en ciclo 2026 2027

Funcionaria estatal señala que las quejas por adelanto de clases no fueron formalizadas ante la SEGE.

Por Rubén Pacheco

Julio 10, 2026 11:45 a.m.
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      Pese al acumulado de días de asueto otorgados la segunda parte del ciclo escolar 2026 2027, se cumplió con los planes de estudios previstos en el calendario oficial, asumió Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      Refirió que la dependencia estatal realizó un sondeo, obteniéndose que se cubrieron todas las asignaturas y para la comunidad escolar.

      "Ya se habían abarcando todos los temas. En muchas (escuelas) ya solo iban nada más a repaso, porque todo ya estaba concluido", manifestó.

      Respecto a las quejas de padres de familia por el adelanto de conclusión de clases, aseveró que, si bien existieron pronunciamientos, las y los inconformes nunca se acercaron a la SEGE a formalizar las mismas y dialogar sobre la aplicación de la medida.

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      Inclusive, la funcionaria estatal adujo que todo los señalamientos se acotaron a mensajes de WhatsApp, pero ningún oficial.

      "Ahorita estamos en la etapa de emitir todos los certificados. Estamos con los tiempos correctos y pues creo que terminamos el ciclo escolar muy bien", concluyó.

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