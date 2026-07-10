AMA AL NIÑO JESÚS

Ana Paula García Martínez recibió el sacramento de la comunión, en una emotiva ceremonia religiosa.

Con ella, estuvieron sus papás: Mike García y Paulina Martínez.

Al igual, sus hermanos, abuelitos, tíos, primos, amigas y compañeras de colegio.

Invitó de padrinos a: Jaime Peralta y Andrea Martínez.

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El presbítero Salvador González Vásquez le expresó a Ana Paula un mensaje de amor al Niño Dios, en la ceremonia que se efectuó en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Enseguida, le impartió el sacramento, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía. Al final, la pequeña recibió prolongados aplausos de sus seres queridos, quienes le desearon bienestar en su vida.