AMA AL NIÑO JESÚS
RECIBE LA COMUNIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN DEL PEDREGAL
Galeria
Ana Paula García Martínez recibió el sacramento de la comunión, en una emotiva ceremonia religiosa.
Con ella, estuvieron sus papás: Mike García y Paulina Martínez.
Al igual, sus hermanos, abuelitos, tíos, primos, amigas y compañeras de colegio.
Invitó de padrinos a: Jaime Peralta y Andrea Martínez.
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El presbítero Salvador González Vásquez le expresó a Ana Paula un mensaje de amor al Niño Dios, en la ceremonia que se efectuó en la parroquia de San Agustín del Pedregal.
Enseguida, le impartió el sacramento, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía. Al final, la pequeña recibió prolongados aplausos de sus seres queridos, quienes le desearon bienestar en su vida.
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