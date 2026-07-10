Omisiones ante lluvia desatan caos en el río Santiago

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Pese a las advertencias de las autoridades, durante la fuerte lluvia que se dejó sentir este jueves en la ciudad decenas de automovilistas se aventuraron a circular por el río Santiago; algunos quedaron varados en la fuerte corriente. Por fortuna, no hubo tragedias personales pero los vehículos quedaron averiados y tuvieron que ser retirados mediante grúas.

La tarde de este jueves, cayó una fuerte lluvia en distintas zonas de la ciudad y las autoridades de la Policía Vial tanto de la capital como de Soledad, activaron las alertas para realizar cierres de vialidades en arterias que comúnmente se vuelven intransitables por inundaciones.

En sus respectivas jurisdicciones, la Policía Vial de la capital y Soledad implementaron cierre total del río Santiago al presentar intensa corriente a lo ancho del afluente y por representar un serio peligro para los automovilistas.

Sin embargo, aún así decenas de conductores hicieron caso omiso a la prohibición y se adentraron al bulevar en distintos accesos, por lo que varios quedaron varados atrapados en el agua y se hizo necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio para el rescate de tres vehículos en un punto del bulevar en jurisdicción de la capital.

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En otra zona perteneciente a Soledad, intervinieron los socorristas para el rescate de tres personas que ya eran arrastradas por la corriente.

La Policía Vial de la Capital informó que se acudió al bulevar del río Santiago, a la altura de la calle 16 de Septiembre, en donde se quedaron varados tres vehículos que tuvieron que ser sacados mediante grúas particulares ya que no pudieron avanzar ante la fuerte corriente de agua.

En este caso se trató de dos camionetas, una color blanco y otra color azul, así como un automóvil guinda que estaban atrapados y el agua les llegaba a una altura considerable.

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Por otra parte, en el mismo bulevar pero cerca de la subida hacia la carretera a Matehuala, los socorristas acudieron en auxilio a tres hombres que viajaban a bordo de una camioneta Dakota color blanco, y los cuales querían ayuda ante el peligro de ser arrastrados por la corriente.

De inmediato se procedió a su rescate y los ataron con cuerdas para poder jalarlos hacia la orilla y sacarlos del agua antes que hubiera un desenlace fatal.

En sus distintos canales, las autoridades continúan haciendo un llamado a la población para respetar las restricciones al río Santiago y no arriesgarse a transitar por ahí en momentos de lluvia, ya que puede haber consecuencias fatales.