Galindo y De los Santos, en "peregrinación" al CEN del PAN
El líder nacional Jorge Romero recibió al alcalde de extracción priista y al exgobernador de SLP
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El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga figuraron entre las recientes visitas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) que preside Jorge Romero Herrera.
Aunque no se dieron más detalles de las reuniones, es conocido el respaldo del exgobernador potosino al alcalde de extracción priista de cara al 2027.
Recientemente, también se ha mencionado a Marcelo de los Santos Anaya, hijo del exmandatario, como un posible candidato a la alcaldía capitalina.
Al respecto del alcalde de la capital y aspirante de la gubernatura, Jorge Romero Herrera señaló: "Qué gusto saludar a Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí. Desde lo local se construyen grandes resultados. Seguiremos trabajando en equipo, con unidad y compromiso, por la gente y por México".
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Foto: FB Jorge Romero Herrera
Sobre el exgobernador escribió: "En Acción Nacional valoramos la experiencia, el diálogo y la unidad como camino para seguir defendiendo y trabajando por México".
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