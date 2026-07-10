Detienen a hermano Víctor Álvarez Puga en Cancún

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Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de la actriz y conductora de televisión, Inés Gómez Mont, fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR), en el estado de Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Según el documento expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mario fue detenido ayer a las 21:26 horas en el boulevard Kukulkán de la zona hotelera de Cancún.

Se le identifica como hermano del abogado Víctor Álvarez Puga, quien junto a su esposa María Inés Gómez Mont, enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

La Fiscalía General de la República relaciona a dicha pareja con una red de empresas factureras mediante las cuales desviaron casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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El registro de su detención indica que Alejandro Mario Álvarez Puga fue traslado a la capital del país para ser puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

La FGR no ha informado el delito por el que fue detenido Alejandro Mario Álvarez Puga.