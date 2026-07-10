"Merlín" y su familia ya tienen casa; agradecen a Sheinbaum

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Karla Gómez, dueña del famoso pato Merlín que se volvió la mascota no oficial del Mundial de futbol, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su apoyo para tener un lugar donde habitar en la Ciudad de México.

La presidenta precisó que a raíz de la fama del pato, Karla Gómez pidió ser beneficiaria de uno de los inmuebles del Instituto de Vivienda en la Ciudad de México.

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, la comerciante de aguas celebró: "¡Ya tenemos casa!".

Contó Karla Gómez que vivía con sus hijos en un local en la zona Centro de la Ciudad de México, y expresó que la Presidenta se le puso en su camino para mejorar su vida y la de su familia con vivienda.

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"Entonces un buen día me la puso en el camino y fue cuando me preguntas ´si necesitaba algo´, y le comenté mi situación; le enseñé las fotos de dónde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás. Y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar y eso fue real", externó la dueña del famoso pato Merlín.

"Hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar. Estamos bien, ya no estamos vulnerables", comentó.

La presidenta Sheinbaum reconoció a la familia Gómez por estar detrás del ave y destacó que autoridades de la Ciudad de México apoyaron para que pudiera tener una vivienda del Instituto de Vivienda.

"Y nos da mucho gusto, la verdad. Porque no solamente es conocer al gran pato 'Merlín', que se volvió o que conquistó el corazón de las y los mexicanos, y de muchos aficionados de todo el mundo, sino ver a las personas y sus necesidades", declaró la Mandataria federal.

"Queríamos contarles esta gran historia y me da mucho gusto, Carla", agregó Claudia Sheinbaum.