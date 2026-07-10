PVEM perfila a Ruth González en festejo Gallardista

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Entre consignas de "¡gobernadora!" y llamados a prolongar el proyecto político hasta 2033, el Partido Verde Ecologista de México convirtió la celebración por los 20 años del Gallardismo en un acto de respaldo a la senadora Ruth González Silva rumbo a la sucesión estatal.

El evento, realizado en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, reunió a simpatizantes, alcaldes, funcionarios estatales y legisladores afines al grupo encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Durante su intervención, Gallardo aseguró que la continuidad del proyecto deberá recaer en "una gran mujer", de quien dijo que "va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos", en referencia a González Silva.

La senadora fue recibida entre gritos de "¡gobernadora!" y aseguró que continuará recorriendo colonias y municipios.

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"Aunque algunas voces por ahí dicen que mi trabajo es legislar, por supuesto que lo hago, pero lo más importante es estar con ustedes, con la gente, y me vale lo que digan", expresó.

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El acto contrastó con la postura pública del PVEM, cuya dirigencia sostiene que González Silva no ha manifestado formalmente una aspiración a la gubernatura ni ha llamado al voto.

Sin embargo, la celebración volvió a colocarla como la principal figura del Gallardismo rumbo a la elección de 2027.