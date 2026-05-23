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Suman 368 abortos legales en hospitales públicos

El Hospital del Niño y la Mujer es el complejo médico donde más procedimientos se realizan

Por Rubén Pacheco

Mayo 23, 2026 12:52 p.m.
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Suman 368 abortos legales en hospitales públicos
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      En los últimos 14 meses, el estado de San Luis Potosí realizó 368 interrupciones legales del embarazo (ILE), informó Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud.

      Precisó que el año pasado se llevaron a cabo 255 procedimientos; y entre enero y abril del 2026, se concretaron 113 abortos legales.

      Refirió que el Hospital del Niño y la Mujer, es el complejo médico donde más interrupciones se realizaron, a fin de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.

      Subrayó que la totalidad de las potosinas que accedieron al servicio gratuito corresponden a personas originarias de la entidad, es decir, no se registraron provenientes de otros estados del país como sucede en la Ciudad de México.

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      Dávila Chávez puntualizó que, si bien los médicos pueden alegar objeción de conciencia para no realizar los abortos, existen más doctores que garantizan la interrupción del producto fetal una vez que se cumplieron los requisitos previstos en la legislación.

      "Estamos trabajando, seguimos trabajando de hacer esto como debe de ser. Obviamente que el hospital que más hace, es el de la niñez y la mujer, pues por la misión que tiene el hospital", concluyó.

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