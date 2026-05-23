Tormenta y granizada causan diversos daños en Matehuala
Autoridades municipales apoyaron a la población, pero advierten de más lluvias
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Matehuala.- la tormenta acompañada de granizo sorprendió a los camelenses desde la tarde del viernes, lo que provocó accidentes, caída de ramas de árboles, calles inundadas e incluso afectaciones en algunas viviendas.
Las corporaciones de auxilio estuvieron al pendiente atendiendo diferentes llamados de emergencia.
Las calles de la ciudad se pintaron de blanco al llenarse de granizo, lo cual, sorprendió a muchas personas, pues ya tenía tiempo que no se registraba una granizada de este tipo en la ciudad.
Ante el fenómeno meteorológico, elementos de la Policía Municipal estuvieron apoyando en el traslado de niños y jóvenes que salían de la escuela en el momento de la lluvia.
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Asimismo, auxiliaron a varias personas, llevándolas a sus casas o a lugares seguros para resguardarse y prevenir un accidente.
CEPC alerta por lluvias fuertes para este sábado
Se pronostican temperaturas máximas de 39°C en la Huasteca y mínimas de 15°C en la zona centro
Se pidió a la población estar al pendiente de la información emitida por las corporaciones de auxilio ante la posibilidad de nuevas tormentas pronosticadas para la región, tomar precauciones resguardándose ante las condiciones climatológicas.
ACCIONES DE LA AUTORIDAD
Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Ecología recorrieron varios puntos de la ciudad después de la tormenta y estuvieron cortando y retirando los árboles que quedaron tirados sobre las calles, para liberar vialidades y permitir que el tráfico volviera a la normalidad.
Entre las acciones realizadas destacaron el retiro de árboles caídos, la liberación de vialidades y la atención de diversos reportes.
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