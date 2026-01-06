logo pulso
Rosca de Reyes, una tradición que se hornea

Por Martín Rodríguez

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Rosca de Reyes, una tradición que se hornea

Algunos formaron filas de horas en los centros comerciales para comprar roscas elaboradas con harinas congeladas, mientras los panaderos artesanales se desvelaban por presentar sus mejores roscas de Reyes.

En el caso de las panaderías, el flujo de clientes es más tranquilo y los del apuro en realidad era para los panaderos artesanales, como sucede con el "panadero chopper", que de manera acelerada colocaba azúcares, mantequilla, jaleas y figuras a cada una de las roscas que esperaba vender en su panadería, donde sus clientes le piden la fórmula artesanal para sacarle la vuelta a las recetas de los centros comerciales.

En las panaderías tradicionales, hasta entrada  la noche y ya se acumulaba la fila de clientes que buscaban una rosca. Todos manejan los tamaños estándar que van desde grandes roscas para grupos numerosos, hasta unos cuantos comensales.

En algunos lugares, las tiendas de autoservicio son escenarios de peleas por roscas de determinados ingredientes, tal y como ocurre con las tiendas de membresía de la avenida Salvador Nava, de la Carretera 57 y del Acceso Norte.

En esos lugares, la cantidad de clientes rebasó la capacidad de las cajas registradoras y de la producción de roscas.

