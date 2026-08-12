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Gobernación reporta saldo blanco en bares y antros de Fenapo

Inspectores verifican facturas y trazabilidad para evitar bebidas adulteradas durante Fenapo.

Por Rubén Pacheco

Agosto 12, 2026 12:50 p.m.
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Gobernación reporta saldo blanco en bares y antros de Fenapo
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      En los primeros días de desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se reporta saldo blanco en las revisiones a bares, antros y restaurantes, informó María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección General de Gobernación.

      Refirió que, si bien los inspectores ubicaron botellas con probables irregularidades en la trazabilidad de los productos, derivado de presentar y cotejar facturas se corroboró la compra, el origen y correcto manejo.

      Destacó que hasta el momento, la institución no logró detectar el suministro de bebidas alcohólicas adulteradas, indicativo de que el sector privado cumple con las disposiciones en materia de alcoholes.

      Aseveró que el personal de inspección mantiene operativos permanentes desde que inician labores hasta que concluyen alrededor de las 4:00 horas, a fin de prevenir cualquier irregularidad.

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