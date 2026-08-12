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Avanza sin accidentes viales la Fenapo 2026

Por Rolando Morales

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital mantiene un operativo especial de movilidad en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), con un promedio de 50 elementos y 10 unidades por turno para atender el incremento en la afluencia vehicular durante los eventos de mayor convocatoria.

      El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que la presencia policial forma parte de un plan de operaciones diseñado con anticipación, luego de que la dependencia identificó desde hace alrededor de un mes y medio las fechas y los artistas que se presentarán durante la feria.

      El funcionario señaló que cada año se registra un aumento considerable en la movilidad, principalmente durante los fines de semana y en los días en que se presentan artistas de gran popularidad, lo que genera una mayor demanda de servicios de tránsito y control vehicular en la zona.

      Villa Gutiérrez indicó que el operativo aplicado durante el primer fin de semana permitió atender el flujo de vehículos sin incidentes relevantes, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones de los agentes de tránsito y, en la medida de lo posible, trasladarse en grupos familiares dentro de un mismo auto para reducir la carga vehicular.

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      Respecto al saldo de los primeros días de actividades de la Fenapo, el secretario informó que hasta el momento no se han registrado siniestros viales en los alrededores del recinto ferial, mientras continúan las acciones de vigilancia y control de tránsito para los eventos programados en las próximas semanas.

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