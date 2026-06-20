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"Salida del Interapas de Soledad, en incertidumbre"

Por Rolando Morales

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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"Salida del Interapas de Soledad, en incertidumbre"
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene comunicación y mesas de trabajo con el gobierno de Soledad de Graciano Sánchez ante la posibilidad de que ese municipio se desincorpore del organismo operador Interapas, aunque señaló que hasta el momento no existe una definición oficial sobre el rumbo que tomará el proceso.

      Galindo Ceballos explicó que ambas administraciones han sostenido reuniones para analizar los distintos escenarios y que estos encuentros continúan en funcionamiento. Sin embargo, reconoció que no ha recibido información adicional sobre una decisión definitiva por parte de las autoridades soledenses respecto a su permanencia o salida del organismo intermunicipal.    

       El edil capitalino indicó que, su principal preocupación es garantizar el abasto de agua.

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