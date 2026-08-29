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San Luis no alojará a criminales, dice JGTS

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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San Luis no alojará a criminales, dice JGTS
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      Ante los continuos intentos de ingreso de criminales procedentes de otros estados del país para operar en territorio potosino, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, advirtió que San Luis Potosí no será "alojamiento" para los criminales, la delincuencia y la impunidad.

      Asumió que factores como la capacitación y los salarios competitivos de las Guardia Civil Estatal (GCE), permiten que las estrategias y operativos de seguridad en los estados limítrofes resulten efectivos.

      Aunado a ello, opinó que, al haber menor presencia de habitantes potosinos en organizaciones del crimen organizado, significa que la calidad de vida, la economía y los programas gubernamentales han favorecido la cohesión social y la integración familiar.

      "San Luis Potosí no va ser un alojamiento para los criminales, para la delincuencia, para la impunidad. Aquí se imparte justicia, se respira orden; aquí nuestros policías están bien capacitados, bien pagados, con la camiseta por San Luis", asumió. 

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      Recordó que los 11 detenidos de hace unos días en el municipio de Santa María de Río por su presunta relación con elaboración de drogas, quedaron a disposición del Juez de Control luego que la Fiscalía General de la República (FGR) logró judicializar la carpeta de investigación.  

      "Eran seis o siete del estado de Sinaloa, tres del estado de Durango (...) al ser de Sinaloa y Durango, pues no es tan difícil adivinar qué es lo que está pasando. Aquellas ciudades están viviendo una situación de crisis, que es de conocimiento público", consideró. 

      Subrayó que el Gobierno del Estado seguirá con la regeneración de áreas recreativas, políticas contra la drogadicción y esquemas de apoyo de útiles escolares, uniformes y zapatos, a fin de que la niñez y la juventud tengan mejores oportunidades.

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