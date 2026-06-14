Sin internet, 34% de los hogares potosinos

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Aunque el acceso a las tecnologías de la información continúa expandiéndose en el país, San Luis Potosí aún enfrenta rezagos importantes en materia de conectividad.

Brecha digital en comunidades rurales de San Luis Potosí

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, alrededor del 34.5 por ciento de los hogares potosinos carece de servicio de internet. Las cifras colocan a la entidad entre los estados con mayores desafíos en cobertura digital.

Mientras a nivel nacional el 73.6 por ciento de los hogares cuenta con acceso a internet, en San Luis Potosí la proporción se ubica en 65.5 por ciento, equivalente a poco más de 548 mil viviendas conectadas.

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Uso limitado de servicios digitales pese a conexión

La brecha se acentúa fuera de las zonas urbanas. Datos retomados del Plan Nacional de Conectividad, elaborados con base en la ENDUTIH 2024, estiman que más de 542 mil potosinos permanecen sin utilizar internet, de los cuales la mayoría habita en comunidades rurales. Esta condición limita el acceso a servicios educativos, trámites gubernamentales, oportunidades laborales y plataformas digitales de comercio.

A nivel nacional, la ENDUTIH reportó que el 83.1 por ciento de la población de seis años y más utilizó internet durante 2024, mientras que 73.6 por ciento de los hogares dispuso de conexión a la red. El estudio también documentó un crecimiento de 31.5 por ciento en la presencia de dispositivos inteligentes dentro de las viviendas mexicanas respecto al año anterior.

En el caso de San Luis Potosí, el acceso a internet no necesariamente se traduce en una adopción amplia de servicios digitales. La encuesta identificó que únicamente 26.9 por ciento de los hogares cuenta con alguna plataforma de streaming, pese a que más de medio millón de viviendas ya dispone de conexión a internet. Asimismo, apenas 23.1 por ciento reportó tener dispositivos inteligentes conectados.

Los resultados más recientes de la ENDUTIH reflejan que la conectividad continúa siendo uno de los principales retos para San Luis Potosí, particularmente en comunidades rurales y sectores con menor acceso a infraestructura digital. Sin embargo, en los próximos meses el INEGI dará a conocer una nueva actualización de la encuesta, cuyos resultados permitirán medir el impacto de la expansión de redes de telecomunicaciones y de las inversiones realizadas en los últimos años.

La expectativa es que un mayor número de potosinas y potosinos cuente ya con acceso a internet y a herramientas digitales, en una entidad donde la conectividad se ha convertido en un factor clave para la educación, el empleo y el desarrollo económico.