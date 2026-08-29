Aplaza Congreso foro por falta de recursos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso del Estado no ha reportado avances sobre la organización del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, aprobado en mayo y cuya realización fue aplazada hasta agosto de 2027 por falta de recursos. El tema se mantiene en espera en el marco del Día de los Abuelos, que se conmemoró ayer 28 de agosto.

Comisión de Derechos Humanos impulsa Parlamento de Adultos Mayores

La propuesta, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos, preveía que este ejercicio se realizará cada 28 de agosto, Día de las Personas Adultas Mayores, y que iniciará este año. Sin embargo, durante su análisis en la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias se determinó que no podía concretarse en 2026, debido a que el presupuesto del presente ejercicio fiscal había sido aprobado desde diciembre sin contemplar recursos para su realización.

Presupuesto y programación del Parlamento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras esta modificación, el Parlamento quedó programado para agosto de 2027, aunque sin una fecha específica. Mientras tanto, el Congreso mantiene otros ejercicios de participación dirigidos a sectores de la población, como los parlamentos Infantil, de las Mujeres y de las y los Jóvenes.

La situación contrasta con la presencia de personas adultas mayores en el mercado laboral. Datos de la ENOE del Inegi muestran que durante el segundo trimestre de 2026 había 105 mil 307 personas de 60 años y más trabajando por cuenta propia en San Luis Potosí, 1 mil 872 más que entre enero y marzo. En ese mismo periodo, el total de trabajadores independientes disminuyó de 374 mil 150 a 367 mil 619.