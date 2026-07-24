Sube percepción de inseguridad en la capital potosina

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La percepción de inseguridad en la ciudad de San Luis Potosí aumentó 4.9 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El porcentaje de personas mayores de 18 años que consideraron inseguro vivir en la capital potosina pasó de 57.6 por ciento en marzo a 62.5 por ciento en junio. Esto significa que aproximadamente seis de cada 10 habitantes manifestaron sentirse inseguros.

Aunque el indicador presentó un incremento, el INEGI no lo identificó como un cambio estadísticamente significativo respecto al trimestre anterior.

Por ello, la variación debe interpretarse como un deterioro en la estimación, pero no permite afirmar por sí sola que exista una tendencia consolidada.

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En la comparación anual, el resultado muestra un comportamiento distinto: en junio de 2025 la percepción de inseguridad alcanzaba 74.8 por ciento, por lo que el nivel registrado este año representa una disminución de 12.3 puntos porcentuales. Esta diferencia sí fue considerada estadísticamente significativa por el organismo.

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La capital potosina se ubicó por encima del promedio de las 91 áreas urbanas evaluadas, que durante junio fue de 59.8 por ciento. A escala nacional, ese indicador disminuyó frente al 61.5 por ciento registrado en marzo. Consulta la ENSU del INEGI.

Los resultados se conocen durante la administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos, cuya Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está a cargo de Juan Antonio Villa Gutiérrez.