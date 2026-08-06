Descarta Gobierno alarma por huachicol
Este tema ya está neutralizado, asegura Torres Sánchez
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Después de que la FGR aseguró dos refinerías clandestinas en dos municipios de San Luis Potosí para el tráfico de combustible o huachicol, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que no enciende las alarmas de la entidad, porque se neutralizó ese punto de abastecimiento.
"Ya con el aseguramiento de ayer, seguramente lo que tú mencionas (de que si enciende las alarmas al estado el tráfico de huachicol), ya debe de estar neutralizado", evaluó.
La entidad de procuración de justicia federal dio cuenta de más de 600 mil litros del hidrocarburo, tanques y otros accesorios utilizados en el refinamiento del petróleo en San Luis Potosí y Villa de Reyes.
Torres Sánchez dijo que el Gabinete de Seguridad Pública Estatal mantendrá los "ojos abiertos" ante la proliferación de más lugares donde haya puestos de refinación ilegal de hidrocarburos, así como promover colaboración permanente con la Federación.
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Anunció que derivado de la explosión en Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, donde fallecieron tres guardias civiles estatales por la explosión de un vehículo, se reforzó la seguridad en la zona metropolitana con la ubicación de más de 10 grupos de reacción, a fin de evitar el ingreso de criminales.
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