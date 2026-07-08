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Violentan sexualmente a 77 menores en 2 meses

Activistas y UNICEF impulsan campaña para prevenir este delito

Por Ana Paula Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Violentan sexualmente a 77 menores en 2 meses
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      La Fiscalía General del Estado abrió 74 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año, expedientes en los que se identificaron 77 víctimas.

      Fiscalía General de San Luis Potosí investiga delitos sexuales infantiles

      En menos de 59 días, San Luis Potosí registró así más de una víctima diaria de violencia sexual infantil, una realidad que, de acuerdo con especialistas internacionales en protección de la infancia, refleja que este delito continúa ocurriendo de manera sistemática y permanece oculto por el silencio social. Ante este panorama, advirtieron que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez.

      Campaña internacional busca prevenir abuso infantil durante Mundial 2026

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      Durante la presentación de la campaña internacional "Cuidar la niñez es parte del juego", los activistas argentinos Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo, cofundadores de Adultxs por los Derechos de la Infancia y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, señalaron que este delito mantiene altos niveles de impunidad porque la mayoría de los casos permanece silenciada dentro de las familias, las instituciones y las comunidades. Coincidieron en que romper ese silencio es una condición indispensable para prevenir nuevas agresiones y evitar que las víctimas enfrenten solas las consecuencias del abuso.

      Cuattromo explicó que la campaña surgió junto con sobrevivientes de distintos países para aprovechar la proyección internacional del Mundial de futbol y colocar la protección de niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda de derechos humanos.

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