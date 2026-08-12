No hay pagos con recursos federales para seguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque los recursos federales destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública ya tienen compromisos financieros registrados, el reporte correspondiente al segundo trimestre de 2026 no muestra todavía recursos pagados.

Informe financiero y compromisos del FOFISP

De acuerdo con el informe físico-financiero publicado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) contempla 32.5 millones de pesos, de los cuales 31.5 millones ya fueron comprometidos. Sin embargo, al corte del periodo, el monto reportado como pagado permanece en cero.

El comportamiento financiero marca una diferencia importante entre el dinero que ya fue apartado para determinadas acciones y el que efectivamente ha salido de las arcas públicas. Es decir, aunque prácticamente la totalidad del fondo aparece comprometida, el informe todavía no refleja pagos realizados con esos recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Publicación oficial y contexto del reporte

El reporte forma parte de la información sobre los recursos federales destinados a seguridad pública en San Luis Potosí y corresponde tanto al FOFISP como al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

La información fue publicada el pasado 3 de agosto en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE). El documento permite observar así que, al cierre del segundo trimestre, el avance financiero del FOFISP se concentraba en compromisos, mientras que el gasto efectivamente pagado aún no comenzaba a reflejarse en el reporte.